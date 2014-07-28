《焦点》美国40年来首次出口原油，但在亚洲有伊朗原油拦路

交易商表示，美国的凝析油价格可能得定得比类似级别的卡塔尔凝析油还低，才能吸引到买主。

卡塔尔是亚洲凝析油的最大供应国，日供应量约45万桶，伊朗排第二位。据贸易消息来源，澳洲和东帝汶合计日产量近17万桶，多数销往亚洲市场。

而据印度炼油厂消息人士，该国距中东比距美国近得多，向美国买油的运输成本偏高使印度不太可能向美国购买凝析油。

**法律和质量考量**

另一项问题是，美国对凝析油出口的监管规定未来变数仍多。

两位美国参议员已对美国商务部松绑凝析油出口提出质疑，称可能违反1970年代阿拉伯石油禁运以来即实施的禁令。

“如果出现一些规则，要惩处买家，该怎么办？”北亚一炼油厂的交易商称。“还有，经济上并不太合算，所以为什么要冒那个险？”

亚洲买家亦担心美国凝析油的品质差异可能很大，因其供应将来自零星散布在南德州Eagle Ford页岩层等处的油田。

美国的油源一般料被炼厂当做调和的油料。(完)