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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 10:29 BJT

欧洲个股：摩根士丹利建议苏皇出售旗下Ulster Bank多数股权--报载

路透都柏林7月27日 - 爱尔兰星期日商业邮报报导，摩根士丹利 已正式建议苏格兰皇家银行 出售旗下爱尔兰分支Ulster Bank的多数股权。

苏皇今年稍早委托摩根士丹利针对Ulster Bank的潜在合并机会提供咨询。Ulster Bank是北爱尔兰最大银行，而且是爱尔兰共和国第三大银行。

星期日商业邮报未援引消息来源报导称，声明可能最早7月28日当周公布，然后启动正式竞购程序。

苏皇一位代表拒绝就该报导置评。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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