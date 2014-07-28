欧洲个股：摩根士丹利建议苏皇出售旗下Ulster Bank多数股权--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透都柏林7月27日 - 爱尔兰星期日商业邮报报导，摩根士丹利 已正式建议苏格兰皇家银行 出售旗下爱尔兰分支Ulster Bank的多数股权。
苏皇今年稍早委托摩根士丹利针对Ulster Bank的潜在合并机会提供咨询。Ulster Bank是北爱尔兰最大银行，而且是爱尔兰共和国第三大银行。
星期日商业邮报未援引消息来源报导称，声明可能最早7月28日当周公布，然后启动正式竞购程序。
苏皇一位代表拒绝就该报导置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。