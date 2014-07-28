永安期货：郑棉1501合约受净空压制跌势未止

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

郑棉市场随着收储制度的退出和直补政策的出台，已再次显露出活力。郑棉1501合约自上市以来，市场参与主体纷纷入场，合约规模持续扩大。根据郑商所每日收盘后公布的持仓数据，截至上周五收盘，该合约双边持仓仍高达283,740手。郑棉市场逐渐活跃的背后，是投资者发现在市场化大幕拉开后，内外棉价差回归是大概率事件。在ICE远月价格深度回落的状态下，郑棉1501合约别无选择，只能向下。

自7月11日1501合约创出14,115元/吨的低点以来，市场展开了一波反弹，但这波反弹并没有得到量的配合。持仓数据显示，1501合约前20席位的净空持仓从7月11日的-5504手最高增加到7月23日的10,410手，截至上周五收盘净空持仓才有所降低，至4,385手。

从1501合约价格跌穿16,000元/吨，再到跌穿15,000元/吨，多头单方面挨打，甚至都没有喘息的机会。总体上，郑棉市场悲观气氛弥漫，持仓逻辑依然是净空压制，1501合约跌势未止。(完)

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