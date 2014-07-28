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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:16 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月28日-8月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。

7月29日(二)

暂无重要经济事件预告。

7月30日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月31日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

8月1日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月4日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率制定会议(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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