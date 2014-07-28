更新版 1-台湾金融：金管会主委称保险国际业务(OIU)有望年底前开放实施

(新增金管会主委说法)

路透台北7月28日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。

他对路透表示，OIU业务开放已跟央行沟通过，对境外部分央行比较没有意见，至于证券业国际证券业务分公司(OSU)的业务内容也可望进一步开放，细节仍在讨论中。

“既然有OBU、OSU，也要有OIU，让(银行、证券及保险)三业平衡发展。”他说。

台湾经济日报今日指出，金管会针对国际证券业务分公司(OSU)正积极与央行协商放宽更多业务限制，预计下半年业务可慢慢扩大；同时将开放设立国际保险业务分公司(OIU)的修法，预计9月送行政院。

产品方面，报导称，金管会已请旗下各局及各公会筛选相关产品，例如包括人民币衍生性商品、高收益债券基金等，像TRF(目标可赎回远期契约)商品契约修正后，会很有市场性。

报导引述曾铭宗表示，未来三大施政重点包括：松绑开户限制发展亚太理财中心，放宽证券及保险业国际业务分公司的限制；整顿问题保险公司及大规模检讨法规因应网路化时代。