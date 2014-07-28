更新版 1-台湾金融：金管会主委称保险国际业务(OIU)有望年底前开放实施

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增金管会主委说法)
路透台北7月28日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。
他对路透表示，OIU业务开放已跟央行沟通过，对境外部分央行比较没有意见，至于证券业国际证券业务分公司(OSU)的业务内容也可望进一步开放，细节仍在讨论中。
“既然有OBU、OSU，也要有OIU，让(银行、证券及保险)三业平衡发展。”他说。
台湾经济日报今日指出，金管会针对国际证券业务分公司(OSU)正积极与央行协商放宽更多业务限制，预计下半年业务可慢慢扩大；同时将开放设立国际保险业务分公司(OIU)的修法，预计9月送行政院。
产品方面，报导称，金管会已请旗下各局及各公会筛选相关产品，例如包括人民币衍生性商品、高收益债券基金等，像TRF(目标可赎回远期契约)商品契约修正后，会很有市场性。
报导引述曾铭宗表示，未来三大施政重点包括：松绑开户限制发展亚太理财中心，放宽证券及保险业国际业务分公司的限制；整顿问题保险公司及大规模检讨法规因应网路化时代。
同时，金管会也将强化问题保险公司处理，包括要求业者提出可行自救、引资计划，以及修保险法引进立即纠正措施，要给问题保险公司更大压力。例如保险业资本适足率(RBC)低于50%或净值为负数的公司，就立即采取接管、监管等措施。具体内容如何订，会再开公听会。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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