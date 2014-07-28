主要国家经济指标预测--7月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月29日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 -- -4.3% 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.2% -2.1% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加8 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加19 增加19.9 抵押贷款批准件数(千件) 62.6 61.707 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.1% 房价指数(较上年同期) +10.0% +10.8% 1400 美国消费者信心指数 7月 85.3 85.2 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 7月 -- 16.9 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 78 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -4.6% 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- -2.7% (较上年同期) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 6月初值 -1.2% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -0.7% 工业生产两个月预估 -- +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月28日(一) 0800 意大利制造业企业信心指数 7月 99.7 99.9 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 60.9 -- 服务业PMI 61.0 59.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 102.7 -- 指数变动(较前月) -1.1% +0.5% 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 盈余63.2 -- 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 +1.5% +2.2% (较上年同期) -3.0% -3.8% 2330 日本求才/求职比 6月 1.10 1.09 失业率 3.7% 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -0.6% -0.5%(完)