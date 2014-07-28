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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--7月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值     
    7月29日(二)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                         6月          --        -4.3%

    0600  德国进口物价(较前月)                            6月        +0.2%        持平
                      (较上年同期)                                   -1.2%       -2.1%
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          6月        增加8     增加7.4
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加19    增加19.9
              抵押贷款批准件数(千件)                                  62.6      61.707
              M4货供额(较前月)                                          --       -0.1% 
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             7月26日当周       --        -0.4%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           7月26日当周       --        +3.7%
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月      +0.3%       +0.2%
                                  未经季节调整房价指数(较前月)        +1.5%       +1.1%
                                  房价指数(较上年同期)                +10.0%      +10.8%
    1400  美国消费者信心指数                               7月         85.3        85.2
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                 7月          --         16.9    
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       8月          --          78
    2245  新西兰建筑许可                                   6月          --         -4.6% 
    2300  韩国工业生产(较前月)                             6月          --         -2.7%
                     (较上年同期)                                       --         -2.1%
             服务业产出(较前月)                                         --         +0.6%
    2350  日本工业生产(较前月)                         6月初值        -1.2%        +0.7%
             工业生产一个月预估                                         --         -0.7%
             工业生产两个月预估                                         --         +1.5%
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段       现值      预估值
    
    7月28日(一)
    0800 意大利制造业企业信心指数                         7月        99.7       99.9      
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              7月初值      60.9        --
                    服务业PMI                                        61.0       59.8
    1400 美国成屋待完成销售指数                            6月       102.7       --
                            指数变动(较前月)                         -1.1%     +0.5%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                                6月     盈余63.2      --
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                          6月       +1.5%     +2.2%
                         (较上年同期)                                -3.0%     -3.8%
    2330 日本求才/求职比                                   6月       1.10     　1.09
                   失业率                                            3.7%    　 3.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                          6月      -0.6%       -0.5%(完)
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