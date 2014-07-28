《交易视点》继续加力配置未评级国企债，及BB-或以上房企债--中信证券

路透上海7月28日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，根据经济复苏加快->人民币汇率稳中有升->利好离岸人民币债市->利好风险资产的逻辑链条，我们继续建议投资者加大配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。

**市场研判和投资策略**

人民银行推出新的货币投放方式--抵押补充贷款（Pledged Supplementary Lending, PSL），通过PSL央行可以引导市场中期利率，降低融资成本，并达到对信用投放规模及价格的定向微调。

从定向降准到目前通过PSL的“定向降息”，货币政策的宽松力度不断加大，国内经济复苏力度料进一步加快。

根据经济复苏加快->人民币汇率稳中有升->利好离岸人民币债市->利好风险资产的逻辑链条，我们继续建议投资者加大配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。

**中低等级债券价格反弹**

和高收益债密切相关的国内房地产行业近期出现改善迹象，具体表现在两个方面：

（1）国内越来越多的城市放开限购，销售数据显示国内房地产市场下滑势头有所遏制；

（2）房企融资渠道进一步拓宽，新城发展的内地B股子公司江苏新城在境内发行5年期、规模20亿元公司债。在国内经济复苏和对房地产行业担忧缓解的推动下，近期高收益房地产债价格有所反弹。

**美国通胀压力温和**

6月份CPI同比上升2.1%，环比上升0.3%，核心CPI同比上涨1.9%，环比上升0.1%，主要原因是能源和交通运输环比上升较快，涨幅分别为1.60%和1.00%，而食品价格涨幅缩窄，6月份环比仅上涨0.1%。

近期美国工人的平均小时工资/平均每周工作时间都没有出现明显上升的迹象，由工资上涨引发的生产成本上升以及物价上涨的反应链尚未形成，因此，预计美国通胀难以持续高于美联储2%的目标水平，整体而言今年美国的通胀压力不大。

**四川发展控股发行离岸债，拓宽省级融资平台融资渠道**

上周，四川发展（控股）通过怡锦投资发行规模人民币10亿元、期限3年的离岸人民币债券，本期债券未评级，由四川发展旗下香港子公司怡升投资提供担保，债券票息5.15%。

该债券的最大亮点是工商银行四川分行提供的上限规模10亿人民币银行备用授信（Bank Standby Facility）。

此外，四川工行还为怡升投资提供规模人民币10亿5千万的跨境资金池，以确保备用授信在需要时能够支持偿还债券利息和本金。

川发展离岸人民币债券一方面打通了国内省级地方融资平台境外融资的渠道，有利于降低其融资成本，另一方面有助于离岸人民币债券发行人的多元化，为境外投资人提供了更多低风险、高回报的债券投资机会。(完)