宝城期货：白糖现货市场稳定，郑糖本周或弱势运行

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月28日的期货中国：
上周糖市呈现内弱外强格局。国际糖市受投机者空头回补、贸易商逢低吸纳和止损买单影响，周一原糖期货反弹上涨。周后期，由于巴西降雨天气可能导致糖和乙醇工厂无法收割影响，小幅上涨。周涨幅1%。
国内方面，上周白糖期货主力1501合约先扬后抑，周前期，受之前“威马逊”台风炒作，小幅反弹 ；但台风对盘面的影响终不敌目前高企的工业库存，导致上周后期郑糖重回弱势格局。现货方面，截止上周五收市，广西现货市场报价4,560元，与前周持稳，成交一般。
技术上，郑糖1501合约，之前突破了近三个月的震荡区间，下探至4,763元/吨。郑糖本周有望弱势运行，操作上建议前期空单继续持有。(完)
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