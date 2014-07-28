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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月28日-8月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 7/28          意大利           零息/BTP债券标售
                                
 7/28   1350   法国             标售国库券(BTF)
 7/28          美国             标售两年期公债
 7/29          美国             标售五年期公债
 7/29          意大利           债券标售
 7/29          日本             标售两年期公债
 7/30          意大利           中长期债券标售
 7/30          美国             七年期公债
 7/30          美国             两年期浮息公债
 7/31          日本             三个月期贴现国库券
 8/4    1350   法国             标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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