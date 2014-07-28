台湾债市：五年券殖利率早盘整理，长债标售前动作不大

路透台北7月28日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘在平盘附近游走，盘中一度创近四周低位，但仅昙花一现。交易商认为，在今日午间20年长债标售前，市场动作不会太大，以平盘附近交投为主。

他们指出，目前五年公债市场气氛中性略偏多，多方在10年券及其他五年冷券试着带盘将殖利率往下测试，令盘面上部分冷券偏多表现，然而成交量并不大，市场没有买帐，仍待长债标售结果出炉。预估午间标售结束后，五年债才会有一波较为明显的走势。

“长债能不能全数标出是市场解读的关键，这还是会带动五年短线波动。”一位外资银行交易员说。

五年热券103/10早盘殖利率一度跌破1.17%报1.1699%，为近一个月新低，前低在7月1日报1.169%。

市场人士指出，20年长债如果在国库未截标的情况下，在2.15%以下全数标出，预料市场气氛将顺利转多，五年债有机会再测前波低位1.15%；但若长券标售结果不如预期，气氛上或令五年券有短线波动殖利率向上测试，后续看买盘青睐程度以修正回稳。

路透调查上周五显示，考量国际板债券长券发行渐热，产生的部分资金排挤及利率预期影响下，台湾今日将标售的20年期公债103/11 得标利率将较上次同年期标售走高约逾20基点，料将落在2.135-2.15%间。

美国公债价格上周五跳升，长债涨幅最大，因投资人从下跌的股市中撤出，并在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前调整投资组合。指标10年期公债 价格升11/32，收益率报2.469%，在耐用品订单数据发布前报2.503%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.165-1.185%

本地时间10:25时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.09基点报1.1760%。

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