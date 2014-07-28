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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 10:45 BJT

韩国经济：国内股票被大幅低估，派息低是主因

路透7月28日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，相较于韩国经济和企业的坚实，韩国股票被大幅低估，而企业派息较其它国家低是主要原因。

崔炅焕此番表态，意在施压大型公司支付更多的股息，或提升员工的薪资。(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
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