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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国国家开发银行至多40亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.27%
   国开行至多40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.73%
   国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.89%
   国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.13%
   国开行至多30亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.19%
   宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500%
   民生银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801%
   宁波银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行
   长沙银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7537%
   光大银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7200%
   中材科技 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承
   江南化工 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
   曙光股份 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
   奥瑞金 5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行和民生银行主承
   东方园林 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行和浦发银行主承
   鞍钢集团30亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承
   双流县水务建设投资10亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
   广西北部湾国际港务集团9亿元七年期投资者选择权(5+2)固息债簿记建档(主体评级AA+)，西南证券主承
   福建省龙岩市经济技术开发区建设发展5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，天风证券主承
   盐城市城南新区开发建设投资16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，招商证券主承
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   二、新债上市：      

   杭州银行40亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420009，票面利率6.18%
   洛阳银行45亿元三年期固息债1420012，票面利率5.63%
   洛阳银行5亿元五年期固息债1420013，票面利率5.75%
   威海商业银行25亿元五年期固息债1420014，票面利率5.8%
   天津滨海农商行15亿元五年期固息债1421005，票面利率5.8%
   重庆农村商业银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421006，票面利率6.38%
   兴业银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428007，票面利率6.15%
   世纪阳光纸业集团5亿元七年期固息债1480051，票面利率8.19%
   国开行30亿元238日浮息(一年定存基准)优先A-2档信贷资产支持证券(ABS)1489036，基本利差2.2%
   国开行39.55亿元785日浮息(一年定存基准)优先A-3档ABS 1489037，基本利差2.9%
   国开行10.95亿元877日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489038，基本利差4.2%
   丰田汽车金融(中国)有限公司6.98亿元472日浮息(一年定存基准)优先A级ABS 1489047，基本利差2.2%
   丰田汽车金融(中国)0.4亿元502日浮息(一年定存基准)优先B级ABS 1489048，基本利差5.2%
   宁波银行 23.2亿元332日固息A-1级ABS 1489050，票面利率5.95%
   宁波银行8.9亿元423日浮息(一年定存基准)A-2级ABS 1489051，基本利差2.98%
   本溪钢铁集团20亿元五年期中票101454039，票面利率6.8%
   广西交通投资集团15亿元七年期中票101456045，票面利率7%
   青岛前湾集装箱码头9亿元三年期中票101455021，票面利率5.72%
   上海均瑶集团5亿元五年期中票101455019，票面利率6.95%
   龙元建设 2亿元三年期中票101454043，票面利率6.7%
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   三、缴款：

   重庆西永微电子产业园15亿元七年期固息债1480426，票面利率6.58%
   江苏省69.6亿元五年期自发自还地方政府债1451001，票面利率4.06%
   江苏省52.2亿元七年期自发自还地方政府债1451002，票面利率4.21%
   江苏省52.2亿元10年期自发自还地方政府债1451003，票面利率4.29%
   中国北车  20亿元九个月期超短期融资券
   新东北电气集团高压开关有限公司4亿元一年期短融
   东方园林 5亿元三年期中票
   吉安新庐陵投资发展公司10亿元五年期中票
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   四、还本付息： 

   农发行300亿元三年期固息债110413到期兑付，票面利率4.50%
   江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010到期兑付，基本利差3.10%
   浙江恒逸集团9亿元一年期短融041353051到期兑付，票面利率6.40%
   05铁道债 058022付息
   05北电债 058023付息
   10附息国债23 100023付息
   10攀国投债 1080083付息
   11潍柴MTN1 1182211付息
   13辽成大MTN002 101358002 付息
   13交行01 1315001付息
   13地方债05 139105付息
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
    --据中国深圳前海管理局网站，下周一（8月4日）起，在深圳前海现代服务业合作区内注册的外商投资企业
可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇金额。 
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽；审校 丁淑琴)
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