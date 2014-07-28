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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:39 BJT

台湾股市：盘中近持平，但群创光电上扬

路透台北7月28日 - 台湾股市周一盘中近持平，表现落后多数亚洲股市，但群创光电 上扬，该公司今日稍晚将公布业绩。

0220 GMT，台股加权股价指数 小涨0.1%，报9,447.01点，电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 升0.5%。

群创光电跳升近2%。今日盘后该公司将公布第二季财报和第三季财测。

友达 则上涨0.7%。(完)
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