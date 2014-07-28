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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:43 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元整固，但恐将跌破1.4200

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* 周五在1.4290处形成十字星，今日亚洲早盘几无变动

* 五、10、20日和周移动均线下移--波林格区间扩大

* 趋势仍然向下，此前收在1.4363下方跌破10日移动均线

* 若收在1.4200下方，则将下看11月趋势低位1.4043

* 图表：link.reuters.com/vaj52w

(完)
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