台湾农业：麦德姆台风造成农损逾5亿台币，花莲最严重--农委会

路透台北7月28日 - 台湾农委会表示，统计至周六(26日)为止，麦德姆台风(MATMO)造成农业产物及民间设施估计损失计5.35亿台币。这可能推升台湾内部蠢动的物价。

农委会称，本次台风造成农产及民间设施估计损失共计5亿3,487万台币，以花莲县损失3亿4,403万台币较严重(占64%)，宜兰县损失5,073万(占9%)，台东县损失3,960万。

台湾6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.64%。市场预估台湾物价将持续温和上涨。

5月底时台湾官方调高了今年经济成长率和通膨率至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。