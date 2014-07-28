台湾农业：麦德姆台风造成农损逾5亿台币，花莲最严重--农委会

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月28日 - 台湾农委会表示，统计至周六(26日)为止，麦德姆台风(MATMO)造成农业产物及民间设施估计损失计5.35亿台币。这可能推升台湾内部蠢动的物价。
农委会称，本次台风造成农产及民间设施估计损失共计5亿3,487万台币，以花莲县损失3亿4,403万台币较严重(占64%)，宜兰县损失5,073万(占9%)，台东县损失3,960万。
台湾6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.64%。市场预估台湾物价将持续温和上涨。
5月底时台湾官方调高了今年经济成长率和通膨率至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。
台湾央行6月底时表示，实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围。市场预估台湾央行短期内不致升息。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。