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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:51 BJT

韩国汇市：韩元/美元盘中连续第二日上升，但交投略显迟滞

路透首尔7月28日 - 韩国韩元周一早盘连续第二个交易日上升，拜政府上周公布的经济刺激方案之赐，韩元受到外资持续需求的支撑。

市场浮现的月底美元卖盘也提振韩元。

0207 GMT，韩元兑美元 较周五收盘水准上涨0.2%。

市场交易稍有几分迟滞，许多投资者在场边观望，等待本周将出炉的数据，包括经常帐、工业生产和贸易数据等。

分析师预期韩元/美元本周在1,020附近交投。

0207GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,024.0 1,025.9

日圆/韩元 10.0570/639 10.0737

韩国公债期货 * 107.03 107.03

韩国综合股价指数 2,043.68 2,033.85

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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