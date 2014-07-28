澳新汇市：新西兰元触及六周低位并拖累澳元走低，关注美联储会议

央行对新西兰元的无理由且不可持续的强劲走势发出明确警告，并声称可能入市干预，这番言论迄今仍在影响市场。

不过，很多市场人士都怀疑新西兰央行会否真的直接干预，特别是如果要切实打压新西兰元汇率，干预规模需要很大。

新西兰元/美元短线在0.8518有轻微支撑，此后是0.8500，首道阻力则在0.8586。

新西兰元的整体走软还体现在兑其它主要货币上，新西兰元贸易加权指数 降至六周低点。

新西兰元走势也抑制澳元。澳元/美元 降至0.9391美元，脱离上周五的高点0.9425。

“澳元兑美元在0.94上方没有多少动能，”一位驻新加坡的欧系银行交易员说道，并预计澳元本周将介于0.9300-0.9400区间波动。主要支撑在0.9320/25。（完）

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