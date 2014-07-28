中国资管：上周50款集合信托产品发行，募集规模增加期限延长

路透北京7月28日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月19日-7月25日）共有18家信托公司发行了50款集合信托产品，发行量环比增加13款。

50款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.50亿元，环比增加0.07亿元，增幅为5.22%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为75.20亿元，环比增加22.31亿元，增幅为42.19%。

其中，募集规模最大的是昆仑信托发行的“天山定鼎轩信托贷款集合资金信托计划”、华融信托发行的“迁安化肥信托贷款集合资金信托计划”和中江国际发行的“银象118号双鸭市民生工程集合资金信托”，募集规模均为5.00亿元。

从期限上看，50款新发行产品中，共有49款公布了期限，平均期限22.84个月，环比延长0.64个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 13 8.97% 下降0.03个百分点

24个月期 29 10.52% 上升0.66个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了11款，工商企业、房地产和金融领域产品各发行了8款，其他领域产品发行了15款。

从资金运用方式上看，组合运用领域产品发行了17款，贷款运用和权益投资领域产品各发行了13款，证券投资和股权投资领域产品各发行了2款，债权投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了2款。

**成立集合信托产品39款**

上周共有18家信托公司成立了39款集合信托产品，发行量环比增加10款。

39款成立产品中，29款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.18亿元，环比增加1.08亿元，增幅为99.48%。

其中，成立规模最大的是金谷信托成立的“金城1号股权投资资金信托计划”，募集规模为30.00亿元，这是一款房地产领域的股权投资类产品。

上周共有21款新成立产品公布了期限，平均期限25.81个月，环比缩短8.62个月。上周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.47%，环比上升0.11个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了10款，金融领域和基础设施领域产品各成立了4款，工商企业领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。