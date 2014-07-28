台湾汇市：台币实质交投偏升，韩元偏强与出口商卖压带动

路透台北7月28日 - 台币兑美元 周一盘整趋升。汇银人士指出，主要受韩元兑美元 走升，以及出口商月底例行的美元卖盘带动。惟早盘也见到外资的美元买需，令实质交易在上日区间下缘整理。

他们表示，今日盘面的关注重点在于外资动向。由于上周五台股出现较大跌幅，今日大盘加权股价指数 开盘也见下滑后逐渐收敛，盘中还是要关注台股在高档震荡走势下，外资的进出状况。

〞早上外资有买有卖，还看不出来。〞一位外商银行交易员说。

另一本地大型银行交易员则称，出口商的美元卖压颇重，不过也看到银行间的买盘承接，实质价位在29.975-29.978间出现密集交易。盘中就看买卖双方间的较劲，预料变动不会太大。

本地时间10:45，韩元兑美元 成交1,024.8，上日收在1,025.9；台股 则微涨0.07%报9,445.83点。

今日早盘台币主要交易区间在29.971-29.983，上交易日全日主要区间在29.975-29.987。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略扩大，至-0.035/-0.025，一个月远汇报价 暂报在29.937-29.959左右，上日纽约盘收在29.940。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-29.990

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