《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方证券 50 25 84天 7/31招标 浦发银行 AAA 8/1 8/4

(最高发行余额) ======================================================================================= 中材科技 9 4 12 7/29簿记建档 北京银行 AA 7/30 7/31

======================================================================================= 江南化工 9 3 12 7/29簿记建档 兴业银行 AA- 7/30 7/31

======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 7/29簿记建档 中国银行 AA- 7/30 7/31

======================================================================================= 冀中能源集团 60 20 12 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1 ======================================================================================= 天津市旅游 6.5 3 12 7/30簿记建档 渤海银行 AA 7/31 8/1 (控股)集团 ======================================================================================= 窑街煤电集团 5 5 12 7/30簿记建档 浦发银行 中诚信AA- 7/31 8/1

大公国际资信A+ ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 奥瑞金 11 5 3 7/29簿记建档 交通银行 AA 7/30 7/31

民生银行 ======================================================================================= 东方园林 15 5 3 7/29簿记建档 平安银行 AA 7/29 7/30

浦发银行 ======================================================================================= 鞍钢集团 60 30 3 7/29-7/30簿记 中国银行 AAA 7/31 8/1

农业银行 ======================================================================================= 湖南黄金集团 6 3 5 7/30簿记建档 中信银行 AA 8/1 8/4

（附第3年末发行人调整票面利率权及投资者回售权）招商银行 ======================================================================================= 绍兴市城建 10 3.4 5 8/1簿记建档 国开行 AA 8/4 8/5 投资集团 ======================================================================================= 贵阳金阳建设 15 8 5 8/4簿记建档 国开行 AA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日