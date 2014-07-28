《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方证券 50 25 84天 7/31招标 浦发银行 AAA 8/1 8/4
(最高发行余额) ======================================================================================= 中材科技 9 4 12 7/29簿记建档 北京银行 AA 7/30 7/31
======================================================================================= 江南化工 9 3 12 7/29簿记建档 兴业银行 AA- 7/30 7/31
======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 7/29簿记建档 中国银行 AA- 7/30 7/31
======================================================================================= 冀中能源集团 60 20 12 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1 ======================================================================================= 天津市旅游 6.5 3 12 7/30簿记建档 渤海银行 AA 7/31 8/1 (控股)集团 ======================================================================================= 窑街煤电集团 5 5 12 7/30簿记建档 浦发银行 中诚信AA- 7/31 8/1
大公国际资信A+ ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 奥瑞金 11 5 3 7/29簿记建档 交通银行 AA 7/30 7/31
民生银行 ======================================================================================= 东方园林 15 5 3 7/29簿记建档 平安银行 AA 7/29 7/30
浦发银行 ======================================================================================= 鞍钢集团 60 30 3 7/29-7/30簿记 中国银行 AAA 7/31 8/1
农业银行 ======================================================================================= 湖南黄金集团 6 3 5 7/30簿记建档 中信银行 AA 8/1 8/4
（附第3年末发行人调整票面利率权及投资者回售权）招商银行 ======================================================================================= 绍兴市城建 10 3.4 5 8/1簿记建档 国开行 AA 8/4 8/5 投资集团 ======================================================================================= 贵阳金阳建设 15 8 5 8/4簿记建档 国开行 AA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。