中国股市：沪综指早盘放量收升2%，受蓝筹股带动一度创逾七个月新高

路透上海7月28日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升2%，盘中一度创逾七个月新高。分析师指出，最新经济数据释放复苏信号，沪港通和国企改革等利好预期为蓝筹股不断制造股价反弹的理由，今日银行券商等蓝筹股板块继续发力，推动大盘上冲，沪市A股半日成交额已相当于上日全天。

沪综指 早盘收报2,170.688点，大涨44.074点或2.07%；盘中最高涨2.58%至2,181.496点，此前盘中高点为去年12月16日的2,201.70点。上证A股早盘成交1,113亿元人民币，上交易日全日为1,113亿元。

“周期股的轮动上涨，前几周都有所体现，今天只是跑快了一些。”华泰证券分析师周林指出，经济数据向好为股市反弹提供了良好环境，沪港通和国资改革等事件性因素持续刺激大盘。

不过他担心，上午大盘发力过猛，下午股指估计会在高位稳固。

上证银行股指数 早盘收涨4.51%，其中交通银行 大涨9.38%，该股稍早曾至涨停。而蓝筹股的标杆指数--沪深300指数 早盘收升2.45%。