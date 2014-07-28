中国股市：沪综指早盘放量收升2%，受蓝筹股带动一度创逾七个月新高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升2%，盘中一度创逾七个月新高。分析师指出，最新经济数据释放复苏信号，沪港通和国企改革等利好预期为蓝筹股不断制造股价反弹的理由，今日银行券商等蓝筹股板块继续发力，推动大盘上冲，沪市A股半日成交额已相当于上日全天。
沪综指 早盘收报2,170.688点，大涨44.074点或2.07%；盘中最高涨2.58%至2,181.496点，此前盘中高点为去年12月16日的2,201.70点。上证A股早盘成交1,113亿元人民币，上交易日全日为1,113亿元。
“周期股的轮动上涨，前几周都有所体现，今天只是跑快了一些。”华泰证券分析师周林指出，经济数据向好为股市反弹提供了良好环境，沪港通和国资改革等事件性因素持续刺激大盘。
不过他担心，上午大盘发力过猛，下午股指估计会在高位稳固。
上证银行股指数 早盘收涨4.51%，其中交通银行 大涨9.38%，该股稍早曾至涨停。而蓝筹股的标杆指数--沪深300指数 早盘收升2.45%。
两位熟悉情况的消息人士上周五对路透表示，交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，目前在等待相关部门的批准，这将开国有银行试点的先河。 （完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。