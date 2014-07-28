《中国新债预测》国开行五期债收益率预测均值多低于二级，一年分歧较大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 招标品种: 国开行14、15、16、18及19期增发债
* 期限及金额上限：1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元
* 招标时间: 1/3/5年 7月29日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.18%-4.40%；4.70%-4.77%；4.85%-4.95%；5.08%-5.18%；5.15%-5.24%
* 预测均值: 4.27%；4.73%；4.89%；5.13%；5.19%
路透上海7月28日 - 中国国家开发银行 本周二恢复五债同发，规模则较此前多数有所收敛。路透调查显示，今日现券收益率略有上行，但银行类机构对三年和五年国开债的需求较为稳定，收益率预测均值低于二级市场水平。
交易员并指出，明日福娃债长短两端变数较大。其中一年期预测值虽也低于二级，但因明日公开市场操作情况不明，定位分歧明显；而经济基本面的改善，令10年期长债需求受抑，预测均值接近二级。
华南一银行交易员表示，经济向好令机构对长债需求受抑。短端方面，“资金中枢上来了，一年的(绝对收益)太低没意义。”
上周因密集新股发行，央行公开市场时隔一个月后再次暂停正回购操作。对于明日公开市场是否会重新进行，交易员认为，均有可能。当然，若继续暂停，则利好新债发行。
“如果(明日公开市场)继续暂停，那对市场又是支撑。”北京一银行交易员称。
银行间市场固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年的估值分别为4.3610%、4.7994%、4.9291%、5.1795%和5.2371%。
交易员并透露，上述期限国开债二级市场成交水平分别为4.39%、4.80%、4.925%、5.13%-5.14%和5.20%附近。
明日国开行五期债计划发行总金额为200亿元人民币，此前正常情况下，五债同发时，规模在240亿元至280亿元区间居多。
考虑到市场变化影响，国开行临时调整了上周二的发行计划，仅发行三、五、七年三个期限，总量也大举缩至100亿元。不过当天央行暂停正回购操作，助发行结果向好。
明日招标新债分别为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。
具体发行条款如下：
第14、15、16、18及19期增发债
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发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：7月29日上午9:30-10:30
7/10年：7月29日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)
缴款日 8月4日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
10年：6月12日
分销期 7月30日-8月4日
上市日 1年：8月6日
3/5/7/10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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本次债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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