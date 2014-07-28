中美贸易：中国商务部强烈不满美国对中国光伏产品双反调查案的倾销初裁

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 美国商务部宣布对中国输美光伏产品反倾销、反补贴调查做出倾销初裁，中国商务部周一对此表示强烈不满，并指美方做法是滥用贸易救济措施。
商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，中方对美方再次对中国光伏产品发起双反调查、放任光伏贸易摩擦不断升级的做法表示强烈不满。
“美方无视事实及法律依据，适用相互矛盾的原产地规则，对中国相同光伏产品进行频繁限制，这是对贸易救济措施的滥用。”该负责人说。
该负责人指出，光伏上下游产业依存度高，互补性强，美方2012年对中国光伏产品采取的救济措施已严重干扰了光伏产品的正常贸易。
中国商务部并表示，频繁采取贸易救济措施不能解决美光伏产业自身发展问题，希望美方审慎处理此次调查，尽快终止调查程序，为促进全球光伏产业创造良好竞争环境。
前述负责人并强调，贸易摩擦虽然不可避免，但政府有责任加以管控，避免影响中美经贸关系正常发展，如放任中美光伏问题继续升级，最终将使两国光伏上下游产业受到伤害。
美国上周五对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收新的进口关税，之前该国商务部认定，在美国市场销售的太阳能板与电池价格过于低廉。
美国商务部将在12月15日之前做出最终决定。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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