香港数据：6月零售销售货值按年下跌6.9%，连续第五个月下降

路透香港7月31日 - 香港政府统计处周四公布，6月零售销售货值及销售货量按年分别下降6.9%和7.5%。这已是连续第五个月下降，仍然是受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。

政府发言人指出，6月零售业销售再次录得按年下跌，主要是由于珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售持续显着下降所致，以及该类别去年基期较高所致。然而，许多其他与本地人消费较为密切相关的货物销售录得进一步的按年增长。

在零售类别方面：珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌28.2%，依然为各分项中跌幅最大的，其次是杂项耐用消费品（下跌23.9%），电器及摄影器材（下跌15.3%）。百货公司货品亦下降3.6%。 政府发言人补充，展望未来，短期内零售业销售的表现将会继续受到基数效应及旅客消费模式转变所影响。不过，劳工市场情况仍然良好，应可给予一些支持。

销货价值年率上升的商店类别包括：汽车及汽车零件（升17.9%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（升10.7%）。超级市场货品（上升5.0%）。服装（销货价值上升6.2%）；药物及化妆品（上升6.9%）；食品、酒类饮品及烟草（上升8.6%）。

2014年第二季与第一季比较，经季节性调整的零售业总销货价值下跌7.0%，而经季节性调整的零售业总销货数量则下跌8.4%。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年 6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9^ -4.5^

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

7月 +9.3 +8.7

6月 +14.7 +13.3

5月 +12.9 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 +9.8 +10.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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