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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 11:19 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，受中国股市涨势支撑

0310 GMT -

* 上海股市沪综指跳涨近2.5%，帮助支撑澳元

* 沪市银行股领涨，此前有报导称，中国交通银行上报实施混合所有制申请，开国有银行先河。

* 澳元近期因资金流入新兴市场资产而获得支撑 (完)

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