基金观点：近六成香港投资者对中国内地基金产品不感兴趣--上投摩根

路透香港7月28日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支最新调查显示，近六成香港投资者对中国内地基金市场不感兴趣，因不熟悉内地市场和风险较高；而逾六成内地投资者则不看好海外基金表现。

上投摩根香港最新季度“投资风向标”调查针对沪港通、中港基金互认启动前两地投资者的投资偏好进行，结果显示，40%香港投资者表示非常感兴趣和比较感兴趣投资内地基金市场，但表示完全不感趣和不太感兴趣的有57%，原因是不熟悉中国市场和投资风险较高。而有兴趣投资内地的香港投资者认为股票基金最具吸引力，而债券及货币基金也相对受欢迎。

至于内地投资者对海外基金整体持谨慎态度，表示非常看好和比较看好的投资者仅占19.3%，表示完全不看好和不太看好的则有62.1%。

调查报告由上投摩根和国内研究谘询机构零点联合进行，每季度在北京、上海、广州三地同步调查超过1,200名投资者。

本期调查又显示，投资者信心总体指数为120，投资者总体投资情绪较为乐观，报告结果与第二季相同。但投资者对“全球经济环境改善”及“增加投资金额的意愿”分类指数较上一季上升，对于“沪深股市上行”以及“个人资产升值的可能性”分类指数则较上一季下跌。

看好未来中国股市走势的内地投资者比例与上季度相同，均为52.1%，对中国股市走势持中立态度的投资者由上一季的16.8%下跌至12.8%，而对中国股市持悲观预期的投资者则由上一季的31.1%上升至35.1%。

内地投资者持有股票的比例由上一季的51.5% 降至47.0%，在股票市场上投入的资金比重与上一个季度相同，均为36%，预计增持股票比例由上一季的21%降至18.3%，以上数据的回落均体现了内地投资者的投资态度及对股市前景相对谨慎。（完）