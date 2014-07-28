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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 11:41 BJT

路透基点：民生金融租赁1亿美元境内贷款规模增至1.3亿美元--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司两年期境内贷款规模从1亿美元增至1.3亿美元。

牵头行兼簿记行瑞士信贷上海分行承贷1,000万美元。

东亚银行北京分行(3,000万美元)、马来亚银行(3,000万美元)、彰化商业银行昆山分行(2,000万美元)和合作金库银行苏州分行(1,000万美元)担任牵头行。

台湾银行上海分行、华南银行深圳分行和台湾土地银行上海分行各自承贷1,000万美元，担任主办行。

合作金库银行担任额度代理行。

这笔分期偿还贷款最高综合收益为320基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275基点，平均期限略低于两年。

民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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