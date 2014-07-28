路透基点：民生金融租赁1亿美元境内贷款规模增至1.3亿美元--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司两年期境内贷款规模从1亿美元增至1.3亿美元。
牵头行兼簿记行瑞士信贷上海分行承贷1,000万美元。
东亚银行北京分行(3,000万美元)、马来亚银行(3,000万美元)、彰化商业银行昆山分行(2,000万美元)和合作金库银行苏州分行(1,000万美元)担任牵头行。
台湾银行上海分行、华南银行深圳分行和台湾土地银行上海分行各自承贷1,000万美元，担任主办行。
合作金库银行担任额度代理行。
这笔分期偿还贷款最高综合收益为320基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275基点，平均期限略低于两年。
民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。