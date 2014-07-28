日本股市：日经指数早盘升至六个月高位，受企业获利憧憬扶助

路透东京7月28日 - 日本股市日经指数周一早盘升至六个月高位，并可能上测约15,500点的主要阻力水准，这归因于市场预期企业获利持续改善。

日经指数 早盘收高0.5%，报15,530.29点，为1月23日以来最高水准，逆转盘初受美股周五疲弱表现拖累的跌势。

不过日经指数今年初以来仍累计下跌4.7%。

本周是日企4-6月季度财报出炉的第一个高峰。日产汽车 今日稍晚将公布业绩，为本日重点。

日产汽车股价上扬0.2%，丰田汽车 升0.7%。富士重工业 涨0.7%。

“汽车制造业者若公布强劲业绩，可望有助日经指数冲破15,500点左右的阻力，并迅速推向16,000点，可能8月底前就能做到。”SMBC日兴证券首席股市策略分析师阪上亮太称。