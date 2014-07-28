日本股市：日经指数早盘升至六个月高位，受企业获利憧憬扶助

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月28日 - 日本股市日经指数周一早盘升至六个月高位，并可能上测约15,500点的主要阻力水准，这归因于市场预期企业获利持续改善。
日经指数 早盘收高0.5%，报15,530.29点，为1月23日以来最高水准，逆转盘初受美股周五疲弱表现拖累的跌势。
不过日经指数今年初以来仍累计下跌4.7%。
本周是日企4-6月季度财报出炉的第一个高峰。日产汽车 今日稍晚将公布业绩，为本日重点。
日产汽车股价上扬0.2%，丰田汽车 升0.7%。富士重工业 涨0.7%。
“汽车制造业者若公布强劲业绩，可望有助日经指数冲破15,500点左右的阻力，并迅速推向16,000点，可能8月底前就能做到。”SMBC日兴证券首席股市策略分析师阪上亮太称。
东证股价指数 早盘上涨0.4%至1,286.74点。JPX日经400指数 亦涨0.4%，报11,717.03点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。