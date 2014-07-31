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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 17:38 BJT

香港数据：6月底止外汇基金境外资产增至30,710亿港元--金管局

路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至6月底止外汇基金境外资产为30,710亿港元，较5月底增加508亿港元。

货币基础为12,628亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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