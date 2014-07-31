背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 香港金管局周四公布，香港银行机构截止6月底的人民币存款CNYD EPOVOL=CMUA为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。 至6月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为5,318.13亿元，较前一个月4,439.9亿 元增加19.8%。 离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6 .1767，今年迄今贬幅约为1.9%，但较年内低点6.2719已明显回升。 欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/far52w ) 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月 度数据： 月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总 量(亿元) *2014. 6 531,813 -299 9,259 2014. 5 443,990 -41 9,558 2014. 4 461,488 +150 9,599 2014. 3 602,423 +246 9,449 2014. 2 394,129 +270 9,204 2014. 1 492,261 +329 8,934 2013.12 469,627 +335 8,605 2013.11 439,414 +454 8,270 2013.10 315,307 +516 7,816 2013.09 331,678 +206 7,300 2013.08 304,247 +144 7,095 2013.07 285,358 -29 6,950 2013.06 270,803 -5 6,980 2013.05 318,144 +213 6,985 2013.04 275,419 +91 6,772 2013.03 340,803 +163 6,681 2013.02 221,659 +277 6,517 2013.01 268,493 +210 6,240 2012.12 264,105 +320 6,030 2012.11 243,018 +163 5,710 2012.10 195,351 +91 5,548 2012.09 239,334 -66 5,457 2012.08 254,164 -109 5,523 2012.07 223,449 55 5,632 2012.06 241,415 38 5,577 2012.05 223,359 15 5,539 2012.04 177,133 -19 5,524 2012.03 227,326 -119 5,543 2012.02 187,494 -98 5,662 2012.01 156,356 -125 5,760 2011.12 239,036 -388 5,885 2011.11 184,988 88 6,273 2011.10 161,464 -37 6,185 2011.09 190,632 132 6,222 2011.08 185,819 368 6,090 2011.07 148,974 186 5,722 2011.06 205,085 48 5,536 2011.05 153,435 381 5,488 2011.04 134,207 593 5,107 2011.03 115,447 437 4,514 2011.02 87,426 371 4,077 2011.01 107,964 557 3,706 2010.12 100,885 353 3,149 2010.11 93,731 625 2,796 2010.10 68,622 678 2,171 2010.09 29,956 189 1,493 2010.08 38,555 267 1,304 2010.07 10,345 140 1,037 2010.06 13,241 50 897 2010.05 6,750 38 847 2010.04 2,983 101 809 2010.03 2,531 47 708 2010.02 411 21 661 2010.01 1,221 13 640 2009.12 1,360 23 627 2009.11 378 31 604 2009.10 19 -9 573 2009.09 34 15 582 2009.08 20 8 567 2009.07 43 15 559 注: *代表新增.(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。