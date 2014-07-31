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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 17:14 BJT

离岸人民币：香港6月底人民币存款降至9,259.14亿元，连续两个月减少

路透香港7月31日 - 香港金管局周四公布数据显示，香港银行机构截止6月底的人民币存款 为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。

至6月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为5,318.13亿元，较前一个月4,439.9亿元增加19.8%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为148家，较上个月增加一家。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.1767，今年迄今贬幅约为1.9%，但较年内低点6.2719已明显回升。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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