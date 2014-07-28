中国货币市场：回购利率多回落因新股申购资金解冻，月底前流动性料平稳

路透上海7月28日 - 中国银行间资金市场周一回购利率大多回落，资金面趋于宽松，因上周的新股IPO申购资金今日起陆续解冻，此外对政策面的判断偏向乐观，亦有助稳定机构预期，月底前流动性料平稳。

交易员认为，今日资金需求相对集中于跨月的七天期品种，因此下行幅度也相对有限，而14天以上的中长期资金需求有限。

“今天不是有（IPO申购资金）解冻的嘛，挺松了，而且月底存款也开始补上来了。”华东一银行交易员称。

她并表示，上周五有关更多银行已进行PSL（抵押补充贷款)操作的传言，虽然最后没有得到确认，但对于市场信心仍有不小的提升作用。

上海一银行交易员则谈到，上周央行在资金偏紧情况下，暂停正回购操作，亦向市场释放了正面信息，尽管本周公开市场到期量有所回升，正回购亦可能重启，但操作量料仍保持温和，小幅净投放状态不太可能生变。

上述华东的银行交易员指出，“（本周正回购）有可能重启，但也不会净回笼，月底敏感时点，不必要做特别大的动作，引起市场恐慌。”

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期，本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3182 3.3698 -5.16

七天 4.0121 4.1183 -10.62

14天 4.5904 4.9054 -31.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1050 4.9700 -86.50

七天 4.5500 4.0200 +53.00

14天 4.5600 4.5750 -1.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3800 3.4200 -4.00

七天 4.0800 4.1000 -2.00

14天 4.6000 5.1000 -50.00

Shibor

其中:隔夜 3.3040 3.3480 -4.40

七天 4.0130 4.0810 -6.80

三个月 4.7465 4.7465 +0.00