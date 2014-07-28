台湾债市：五年公债殖利率续收低，长债标售符合预期影响不大

* 五年热券走势续稳，料殖利率缓下 * FOMC会议前估窄幅交投 * 103/10明日料在1.16-1.18%间波动 路透台北7月28日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一持续收 跌至一个月低位。今日午间20年长债标售结果符合市场预期，且足额标售，有助殖利率尾端 的稳定，助益五年券持券信心，估明日该券殖利率缓下态势不变。 交易商指出，五年期现券103/10在长债标售后本地变数厘清，中性偏多的气氛得以延续 ，但殖利率跌幅仍受到获利了结卖压的去化抑制，仍须一段时间消化，且国际面美国联邦储 备理事会(美联储/FED)的利率会议召开在即，令盘面略显保守。 〞(五年债)总是大病初癒，很难马上活蹦乱跳...而且美国还有一些经济数据跟会议， 短时间也不是就无风无雨。〞一位证券商交易员说。 今日五年债殖利率 收盘为一个月低位，前低在6月27日收报1.163%。 另一名本地大型银行交易员亦指出，五年债已见交易商归队带盘，且第三季没有新的五 年债筹码干扰，103/10仍将是最受交易商青睐的一档券，但预料在前波低位1.15%附近会测 试换手意愿，殖利率下跌不容易一次到位，明日先估在1.16-1.18%间窄幅交投。 市场人士亦指出，如果本周国际因素有些变化，从养券利润尚佳来看，交易商亦有殖利 率逢弹进场布局的需求，令上档1.20%附近展现支撑。 此外，虽然本周三(30日)还有一期30年期公债103/12 即将标售，但市场在 20年券标售结束后，对长债看法趋于中性，且认为在20年券在2.15%提供上档保护后，即使 30年券标售结果逊于预期，亦对主流五年券的影响变小，不须过份担心。 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/11期公债 得标利率为2.15 %。该利率落在市场预估的2.135-2.15%上缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利 率1.928%走升22.2个基点。 美国公债价格上周五跳升，长债涨幅最大，因投资人从下跌的股市中撤出，并在美国联 邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前调整投资组合。指标10年期公债 价 格升11/32，收益率报2.469%，在耐用品订单数据发布前报2.503%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.41 1.1710 1.1699-1.1783 123.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/28(一)：美国标售两年期公债、美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)； 7/29(二)：美国标售五年期公债、美国7月消费者信心指数、美国Redbook连锁店销售、 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、日本央行审议委员石田浩二会 见当地企业领袖、英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话； 7/30(三)：台湾标售30年期公债、美联储FOMC公布利率决定、美国抵押贷款市场指、再 融资指数、美国ADP民间就业岗位、美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值、欧元区7 月企业景气指数、德国7月就业数据、欧元区7月通胀率初值、欧元区6月失业率； 7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 、日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话； 8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费 者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中 国7月汇丰制造业PMI。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6050 5 103/10 1.1710 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)