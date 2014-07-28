台湾股市：收盘微跌，换股操作令大盘指数差异不大

路透台北7月28日 - 台湾股市周一收盘小跌0.2%，大盘指数虽然变动不大，但表现明显逊于多数区域股市的涨势。分析师指出，电子类股涨多回档修正，资金转向金融与传产等非电子类股换股操作，提供大盘指数支撑，预料本周大盘将陷入整理。

台湾加权股价指数 收低0.20%或19.11点至9,420.18点；今日成交初值 为1,071.75亿台币，上交易日修正后为1,081.32亿。

兆丰投顾分析师指出，今日大盘指数震荡不大，但类股有明显区别，此前涨多的电子类股陷入修正，外资转向金融类股，传产个股则受陆股表现亮丽拉抬，台股大盘换股操作的盘势可望在9,300-9,550点间来回，后市将看8月中以后交投主轴重回电子类股后的走向。

〞电子股接下来要看第三季的表现，其中第一个指标就是8月营收。〞上述兆丰投顾分析师说。

他预估电子股将整理至8月中旬，市场消息将领先8月营收的公布先行反应在股价上，届时笔记型电脑个股及苹果 供应链个股仍是盘面观察主轴。

台股电子类指数 收跌1.13%，但金融及保险类指数 升0.82%，不含金融电子指数 也收升0.83%。