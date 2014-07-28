中国债市动态：现券收益率略升，因政策预期落空且股市放量大涨

路透上海7月28日 - 中国银行间市场周一现券收益率略升。交易员表示，资金面今日较宽松，但回购价格降幅并不明显，而周末政策面消息平静令市场失望，且早间股市放量大涨，均令现券空头氛围稍显。

“除了降息的传言未兑现，主要还有股市那边热情更高一点。”上海一大型券商交易员称。

中国股市沪综指周一早盘放量收升2%，盘中一度创逾七个月新高。分析师指出，最新经济数据释放复苏信号，沪港通和国企改革等利好预期为蓝筹股不断制造股价反弹的理由，今日银行券商等蓝筹股板块继续发力，推动大盘上冲，沪市A股半日成交额已相当于上日全天。

上述交易员并提到，资金价格今日降幅不太明显，七天回购 仍在4%附近高位，后续要关注回购利率走势，若能继续回落，对现券走势有望形成支撑，但若维持在目前位置，则现券收益率仍有上行压力。

银行间资金市场周一回购利率大多回落，资金面趋于宽松，因上周的新股IPO申购资金今日起陆续解冻，此外对政策面的判断偏向乐观，亦有助稳定机构预期，月底前流动性料平稳。

剩余期限约6.47年的固息国开债140203券最新加权成交收益率 为5.1326%，上日尾盘为5.11%。