两岸经贸：经合会将于8月5日举行，台湾金管会代表亦出席--海基会

路透台北7月28日 - 台湾海基会周一发布新闻稿指出，两岸经济合作委员会(经合会)第六次例会将在8月5日于大陆北京举行。其中出席官员包括台湾金融监督管理委员会(金管会)代表。

本地媒体经济日报此前报导，金管会不排除在经合会上争取1,000亿人民币额度的RQFII(人民币合格境外机构投资者)等金融议题与服贸脱勾。 金管会官员亦对路透指出，争取RQFII与服贸协议脱勾是既定立场，只要有两岸可协商的场合，就会尽量争取。

海基会的新闻稿指出，此次例行会议由台湾海基会副董事长张显耀及大陆海协会常务副会长郑立中担任双方召集人，台湾经合会首席代表经济部次长卓士昭、陆委会、经济部、国发会、金管会、财政部等经合会代表，与陆方经合会首席代表、商务部副部长高燕等人进行会谈。

在议题方面，双方将检视〞海峡两岸经济合作架构协议〞(ECFA)执行现况与推动议题的进展，包括货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展、两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项。

台湾经济部此前表示，两岸货品贸易协议的新一轮协商将在经合会之后尽快举行。