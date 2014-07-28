日本个股：马自达在美国召回约1.8万辆汽车，因安全气囊增压泵存在隐患

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月25日 - 日本马自达汽车 因高田 供货的安全气囊增压泵存在隐患，将扩大在美国召回汽车的规模。
在周五美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)公示的文件中，马自达表示将召回约18,000辆汽车，包括2003-2004年生产的18,000辆马自达6三厢轿车以及50辆RX-8轿车。
NHTSA称，增压泵可能会发生爆裂，“随之迸出的金属碎片或给乘员带来严重伤害”。
马自达经销商将从8月开始为客户免费更换乘客一侧的安全气囊增压泵。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。