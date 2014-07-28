日本个股：马自达在美国召回约1.8万辆汽车，因安全气囊增压泵存在隐患

路透7月25日 - 日本马自达汽车 因高田 供货的安全气囊增压泵存在隐患，将扩大在美国召回汽车的规模。

在周五美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)公示的文件中，马自达表示将召回约18,000辆汽车，包括2003-2004年生产的18,000辆马自达6三厢轿车以及50辆RX-8轿车。

NHTSA称，增压泵可能会发生爆裂，“随之迸出的金属碎片或给乘员带来严重伤害”。