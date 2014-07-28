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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 13:15 BJT

美股业绩：搜狐第二季非GAAP每股亏损0.88美元，营收4亿美元

路透7月28日 - 搜狐 周一公布，

* 第二季营收为4亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为4.078亿美元

* 第二季非GAAP每股亏损0.88美元，GAAP每股亏损1.16美元

* 预期第三季非GAAP每股亏损0.75-0.85美元

* 预期第三季营收为4.27-4.42亿美元。(完)
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