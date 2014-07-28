香港金融：金管局与泰国央行的跨境外汇交易同步交收联网正式启用

路透香港7月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，经过一年时间筹备，香港美元即时支付结算系统与泰国泰铢即时支付结算系统联网正式启用，这是金管局于亚洲区内第三个跨境外汇交易同步交收（PvP）联网。

金管局副总裁彭醒棠在启动仪式上表示，泰国银行可更妥善管理相关外汇交易所引起的交易对手风险，并提高在亚洲时区进行这类交易结算的运作效率。

“另一方面，香港银行可藉此开拓以泰国银行为对象的新代理银行业务机会。”他称。

这项PvP联网将消除外汇交易的本金风险，即交易一方已交付所沽出的货币，却无法收回买入的货币的风险。泰国中央银行与金管局之间建立PvP联网，将提高香港美元与泰国泰铢外汇交易的结算效率及安全程度。

泰国央行副行长（金融机构稳定部）Krirk Vanikkul提及，去年泰铢RTGS系统处理的银行间外汇交易金额达1.28万亿美元，其中75%为泰铢与美元之间的交易。

他并指出，“（透过新设的联网）参加行将可透过安全可靠的平台管理外汇结算风险，从而降低整个银行体系的风险。亦有助提升泰国支付系统的效率及公信力。”

在香港，港元、美元、欧元及人民币即时支付结算（RTGS）之间已建立6项跨币种的外汇交易同步交收联网，其中美元RTGS系统亦建立了两项同类的跨境联网，分别是在2006年11月与马来西亚马币RTGS系统的联网，以及在2010年1月与印尼印尼盾RTGS系统的联网。