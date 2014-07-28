国际油市：布兰特原油跌至108美元下方，因加沙地带交火有所减弱

“油价将下跌，因为以色列和加沙地带停火24小时，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称，“这肯定令油价承受一定压力。”

Hasegawa称，布兰特原油价格料守于105-110美元区间，美国原油期货处于100-105美元区间。

尽管全球原油和油品供应充足，但油价仍因利比亚和乌克兰东部热点地区局势紧张而获得支撑。

医疗及安全部门消息人士称，利比亚特种部队和伊斯兰武装分子周六夜间和周日上午在利比亚东部城市Benghazi发生冲突，至少36人死亡。

乌克兰东部马航客机坠毁地点周日爆发激烈交火，令调查工作更加复杂。而欧洲和美国准备为此对俄罗斯进行制裁。

投资者正在等待本周稍后美国将公布的更多经济数据，其中包括第二季国内生产总值(GDP)，以此衡量美国经济状态。(完)

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