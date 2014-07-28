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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 13:34 BJT

香港股市：早盘收高，受交通银行消息推动

路透香港7月28日 - 中国股市周一盘中跳升至12月以来最高位，银行股飙涨，因此前路透报导称，以资产计中国第五大银行--交通银行已上报实施混合所有制申请 ；香港股市亦被推高。

截至中午，恒生指数 上涨0.9%至24,437.54点，恒生国企指数 涨1.0%。

交通银行A股 飙升9.4%，创2013年9月以来最大单日涨幅；H股 攀升4.4%至近八个月高位，是恒生指数中百分比涨幅最高个股。

中国四大国有银行H股全部上扬，涨幅介于1%-3.5%。

据每日经济新闻报导，上海证交所组织的一次沪港通讲师培训中透露，沪港通正式登场时间初定在10月13日。

此消息提振香港交易所 上扬3.2%，至三年高位。(完)
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