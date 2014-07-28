香港股市：早盘收高，受交通银行消息推动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 中国股市周一盘中跳升至12月以来最高位，银行股飙涨，因此前路透报导称，以资产计中国第五大银行--交通银行已上报实施混合所有制申请 ；香港股市亦被推高。
截至中午，恒生指数 上涨0.9%至24,437.54点，恒生国企指数 涨1.0%。
交通银行A股 飙升9.4%，创2013年9月以来最大单日涨幅；H股 攀升4.4%至近八个月高位，是恒生指数中百分比涨幅最高个股。
中国四大国有银行H股全部上扬，涨幅介于1%-3.5%。
据每日经济新闻报导，上海证交所组织的一次沪港通讲师培训中透露，沪港通正式登场时间初定在10月13日。
此消息提振香港交易所 上扬3.2%，至三年高位。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。