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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:05 BJT

《全球汇市》美元指数接近六个月高位，市场持谨慎态度

欧元兑美元 上周跌0.7%，限于上周五触及的八个月低点1.3421美元附近，亚洲市场最新报1.3428。欧元兑日圆 报136.71日圆，日内持稳，距离周四所及的六个月低点136.37日圆不远。

备受关注的德国Ifo报告周五显示，德国7月企业景气判断指数大降，且消息称欧盟距离对俄罗斯实施经济制裁更近一步，这些都打压欧元。

美元兑加元 表现亦坚挺，美元升破1.0800加元后据报引发停止买单。美元最新报1.0811加元，周五一度攀升至高点1.0822，为6月20日来最高。

新西兰元 跌至0.8533美元，徘徊在六周低点附近。新西兰元过去两周挫跌近3%，其中大部分跌幅是在新西兰央行上周暗示将暂停紧缩周期之后录得的。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3428 1.3429 -0.01 -2.31 1.3745

美元/日圆 101.80 101.82 -0.02 -3.32 105.30

欧元/日圆 136.69 136.73 -0.03 -5.56 144.73

美元/瑞郎 0.9047 0.9047 +0.00 +1.33 0.8928

英镑/美元 1.6978 1.6972 +0.04 +2.55 1.6556

美元/加元 1.0802 1.0810 -0.07 +1.71 1.0620

澳元/美元 0.9388 0.9393 -0.05 +5.33 0.8913

新西兰元/美元 0.8536 0.8551 -0.18 +4.02 0.8206

澳元/日圆 95.570 95.640 -0.07 +1.83 93.850

新西兰元/日圆 86.900 87.070 -0.20 +0.57 86.410

英镑/日圆 172.84 172.81 +0.02 -0.85 174.33

澳元/新西兰元 1.0990 1.0978 +0.11 +1.31 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 于春红/艾茂林/王兴亚/张荻/石冠兰)
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