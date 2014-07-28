中国资管：上周银行理财产品发行602款，部分期限产品收益出现倒挂

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月19日-7月25日）67家银行共发行了602款理财产品，发行银行数较上期报告增加1家，产品发行量减少160款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共156款，市场占比为25.91%；非保本型理财产品共446款，市场占比为74.09%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化
债券和货币市场类 266 -48
其中：人民币 254 4.90%
外币 12 2.65%
组合投资类 302 5.34% -107
融资类 1 5.60% -2
结构性产品 33 6.38% -3
注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益
1个月（含）以下 20 3.83% 4.14%
1个月至3个月（含） 294 5.05% 5.07%
3个月至6个月（含） 179 5.30% 5.20%
6个月至1年（含） 98 5.18% 5.19%
1年以上 11 7.95% 6.48%
没有无固定期限产品发行
上周45家银行共发行了254款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为732天；预期年化收益率最低2.70%，最高为6.00%，与上期报告相比，最低预期收益率较前周持平，最高预期收益率下降10个基点。
上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率
） 1个月以下 16 6.30% 3.84% 1个月至3个 131 51.57% 4.84% 月 3个月至6个 66 25.98% 5.03% 月 6个月至1年 35 13.78% 5.18% 1年以上 6 2.36% 5.92%
上周5家银行共发行的12款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元理财产品11款，平均预期收益率2.70%。
**195款产品实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有1001款产品到期，公布了到期收益率的195款产品中均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品440款，债券和货币市场工具类产品503款，结构性产品53款。其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.64%，较上期报告上升10个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.20%，较上期报告下降3个基点。
上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有35款，所有产品均为人民币产品。
到期收益率最高的产品为恒生银行 发行的“步步稳”系列部分保本投资产品（EFZR91），该结构性产品期限为1年，实现了7.00%的年化收益率。
截至7月25日，正在运行的205款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有181款（占比88.29%），所有产品近一年的平均净值增长率为10.56%。其中，花旗银行的“百达基金-医药”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为36.00%。
从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，15款近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以25.41%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的189款QDII理财产品中，有166款产品（占比87.83%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 张喜良)
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