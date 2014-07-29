中国公开市场：今日进行150亿元正回购操作，期限28天--业内人士

路透北京7月29日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币28天期正回购操作。

面对新股密集发行等扰动，央行上周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

据路透计算，本周公开市场有300亿元正回购到期，无央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间在6月26日及上周分别暂停过例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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