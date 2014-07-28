韩国股市：创出今年最高收盘位，政府刺激政策与官员讲话推助涨势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月28日 - 韩国股市周一录得今年最高收盘位，受助于政府上周推出的经济刺激政策以及企划财政部长官称国内股市低估。
韩国综合股价指数 收高0.7%至2,048.81点，创下7月15日以来最高单日涨幅。
韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，与经济以及企业的状况相比，股票市场明显被低估。
海外投资者净买超1,739亿韩元股票，为连续第10天买超。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。