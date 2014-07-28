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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:18 BJT

韩国股市：创出今年最高收盘位，政府刺激政策与官员讲话推助涨势

路透首尔7月28日 - 韩国股市周一录得今年最高收盘位，受助于政府上周推出的经济刺激政策以及企划财政部长官称国内股市低估。

韩国综合股价指数 收高0.7%至2,048.81点，创下7月15日以来最高单日涨幅。

韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，与经济以及企业的状况相比，股票市场明显被低估。

海外投资者净买超1,739亿韩元股票，为连续第10天买超。(完)
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