版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:19 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：中国股市上扬带动亚洲金融市场向好

0547GMT

* 新西兰元/美元下跌0.23%，澳元下跌0.06%，美元/日圆跌0.04%，美元/人民币跌0.05%

* 沪综指大涨2.11%，日经指数上涨0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.23%，美国10年期公债收益率报2.47%

* 中国交通银行已申请“实施混合所有制”，将开国有银行试点的先河。该消息带动中国股市大涨

* 新西兰元带动澳元走低，因新西兰央行认为币值过高

* 乌克兰及加沙走廊的情势持续升高(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐