《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：当前仍存在下行压力，必须坚持区间和定向调控--总理

中国国务院总理李克强称，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。

--中国经济：上半年福建海南等五地区节能形势十分严峻，预警一级--发改委

中国国家发改委周一称，通过对各地节能减排形势进行分析，并对照各地“十二五”年均节能任务，上半年福建和海南等五个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；而北上广深等24个地区为三级，节能工作进展基本顺利。

--中国政经：首次明确重点审计对象任期内至少审计一次--新华社

新华社周日晚间报导称，中国首次明确重点审计对象任期内至少审计一次，同时国企非法定代表人但实际行使相应职权的董事长等领导也要进行审计。报导指出，经济责任审计结果应当作为干部考核、任免和奖惩的重要依据。

--中国时政：清理军队离退休干部违规住房用车，必要时采取行政或法律手段

中国整肃军纪的行动在持续。据中国解放军报官方微博消息，经国家主席习近平批准近日发文，要求进一步做好离退休干部违规住房用车问题清理，明确提出家庭一地只能住一处合规住房，逾期拒不腾退的，必要时采取行政或法律手段予以清退。

--中美贸易：中国商务部强烈不满美国对中国光伏产品双反调查案的倾销初裁

美国商务部宣布对中国输美光伏产品反倾销、反补贴调查做出倾销初裁，中国商务部周一对此表示强烈不满，并指美方做法是滥用贸易救济措施。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，中方对美方再次对中国光伏产品发起双反调查、放任光伏贸易摩擦不断升级的做法表示强烈不满。

--中国房地产：北京拟适度放开高端楼盘限价，并调整普宅价格标准--报载

越来越多的中国城市开始加入房地产政策微调行列。据北京本地媒体新京报周日报导，北京高端商品房限价将适度放开，同时适时调整享受税收优惠的普通住宅价格标准，促进二手房流通，缓解供需矛盾。报导指出，在周末召开的北京上半年经济形势分析会上，市长王安顺表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱结构调整的动力，影响城市可持续发展。

--两岸经贸：经合会将于8月5日举行，台湾金管会代表亦出席--海基会

台湾海基会周一发布新闻稿指出，两岸经济合作委员会(经合会)第六次例会将在8月5日于大陆北京举行。其中出席官员包括台湾金融监督管理委员会(金管会)代表。

--中国食品：福喜内部调查显示上海福喜质量不达标，将撤换高层人员

福喜集团进行的内部调查显示，受丑闻重创的上海福喜的质量标准不达标。福喜集团OSI Industries的总裁和首席运营官(COO)David McDonald周一在上海的记者会上表示，该公司将对上海的业务进行“大规模整改”，包括撤换高级管理人员。

--《独家新闻》上海福喜去年曾被质检员工指称伪造产品生产日期，但官司胜诉

处在过期肉事件风口浪尖的上海福喜今年早些时候打赢了一场与一名前质检员工间的诉讼，后者的指控包括他被迫伪造肉类产品的生产日期。汪冬来从2007年到2013年在上海福喜工作，称上海福喜使用氯气进行清洁，对其健康造成伤害，索赔约3.8万元。法院文件显示，他还寻求解除与上海福喜的劳动合同，称被迫加班，被迫做出违反食品安全法的不道德行为。

【金融】

--中国金融：银监会允许金融租赁公司设立专业子公司，鼓励开展境外业务

中国银监会周一表示，为鼓励金融租赁公司在特定领域做专做强，允许其在特定领域设立专业子公司，引导金融租赁公司专业化发展。此外，允许专业子公司境外项目公司设立，借鉴了国际通用的飞机、船舶租赁业务模式，可以提升金融租赁公司参与国际竞争的能力。

--台湾金融：金管会主委称保险国际业务(OIU)有望年底前开放实施

台湾金管会主委曾铭宗周一称，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。他对路透表示，OIU业务开放已跟央行沟通过，对境外部分央行比较没有意见，至于证券业国际证券业务分公司(OSU)的业务内容也可望进一步开放，细节仍在讨论中。

【固定收益】

--中国债市：IRS小升，资金显宽但七天回购定盘利率居高不下

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅上行，盘中基本追随现券走势；交易员表示，消息面淡静，资金虽较为宽松，但七天回购定盘利率居高不下，且IRS上周连续下行后，技术上亦有反弹需求。

--中国债市动态：现券收益率略升，因政策预期落空且股市放量大涨

中国银行间市场周一现券收益率略升。交易员表示，资金面今日较宽松，但回购价格降幅并不明显，而周末政策面消息平静令市场失望，且早间股市放量大涨，均令现券空头氛围稍显。

--中国货币市场：回购利率多回落因新股申购资金解冻，月底前流动性料平稳

中国银行间资金市场周一回购利率大多回落，资金面趋于宽松，因上周的新股IPO申购资金今日起陆续解冻，此外对政策面的判断偏向乐观，亦有助稳定机构预期，月底前流动性料平稳。交易员认为，今日资金需求相对集中于跨月的七天期品种，因此下行幅度也相对有限，而14天以上的中长期资金需求有限。

--中国债市：信用债估值短端降长端稳，一年和三年期领跌--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年期以内的信用债收益率估值下行，其中一年和三年期领跌，10年及以上各评级品种则变化有限。

--中国货币市场：东莞银行和厦门农商行分获同业存单额度，为30亿和50亿

中国东莞银行和厦门农村商业银行日前公告，拟发行同业存单。二者今年获准的同业存单发行额度分别为30亿元和50亿元人民币。至此，已有32家银行披露年度计划，规模总计达1.276万亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升破6.19元创近四个月新高，短期结汇偏强

中国人民币兑美元 周一早盘续升并创近四个月新高，盘初突破6.19元关口后持续窄幅波动。中间价连续第四天走弱，但客盘并未受明显引导，盘面上结汇压力有所加重。交易员认为，短期看到美元卖压较此前增强，导致净结汇较之此前更为明显，其原因可能包括：香港离岸市场资金涌入使CNH受追捧、而在离岸联动较为紧密，近期经济面有回暖迹象使前期观望的结汇出现等。但市场的观望情绪仍然较浓，短期升值尚难形成趋势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.4%至七个半月新高，有色金属、银行板块继续发力

中国股市沪综指周一大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。

--香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

香港股市恒生指数周一收在逾三年高位，中资银行股跳涨，因之前路透报导称以资产计中国第五大银行--交通银行已上报实施混合所有制申请。恒生指数收高0.9%至24,428.63点，为2010年11月以来最高。

--中国新股：新一轮新股申购资金规模达6,547亿元，基本符合预期

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。

--中国个股：中国建筑近期累计获逾500亿元项目，相当于去年营收7.4%

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，近期获得11项重大项目，金额累计达503.9亿元人民币，相当于2013年经审计营业收入的7.4%。

--中国个股：宏源证券控股股东拟增持至多5%股份，为重组保驾护航