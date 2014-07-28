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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:33 BJT

澳洲股市：小幅收低，受金融股低迷拖累

路透悉尼7月28日 - 澳洲股市周一小跌0.1%，美股及金属价格疲软抵销金价反弹的效应，而金融股低迷稍拖累大盘。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低6.1点，报5,577.4点。该指标股指上周五亦跌0.1%，但周线上升0.9%。

投资者多在场边观望。今日共4.446亿股易手，五日成交均量为5.302亿股。(完)
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