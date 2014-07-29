台湾经济指标预测--7月29日至8月25日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月28日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/31 0830 经济成长率 第二季 -- +3.14%(统计值) (概估) * 8月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +1.64% 数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,234.54亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +1.2% * 8月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- +10.6% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.97% * 8月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/25 1600 工业生产指数 7月 -- +8.63% *8/25 1610 M2年增率 7月 -- +5.74% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%