全球金市：美元走强令金价下滑，但仍守在1,300美元上方

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“黄金市场上仍有一些避险买盘，但今天金价因美元上涨而承受压力。”一位驻悉尼的交易员表示。“当本周稍晚就业数据出炉以及美联储或针对利率发布言论的时候，才是真正考验。”
近期一连串强劲的经济数据，让市场越发猜测美联储将比预期更早加息。
美元指数周一稍早时徘徊在接近六个月高点的水准，守住上周录得的涨幅。
亚洲股市未受美股下跌影响，周一在接近三年高点位置交投，也是黄金遭遇抛售的一个原因。
黄金投资者密切关注中东和乌克兰局势发展，若冲突加剧则提振黄金的避险魅力。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。