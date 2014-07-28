全球金市：美元走强令金价下滑，但仍守在1,300美元上方

“黄金市场上仍有一些避险买盘，但今天金价因美元上涨而承受压力。”一位驻悉尼的交易员表示。“当本周稍晚就业数据出炉以及美联储或针对利率发布言论的时候，才是真正考验。”

近期一连串强劲的经济数据，让市场越发猜测美联储将比预期更早加息。

美元指数周一稍早时徘徊在接近六个月高点的水准，守住上周录得的涨幅。

亚洲股市未受美股下跌影响，周一在接近三年高点位置交投，也是黄金遭遇抛售的一个原因。

黄金投资者密切关注中东和乌克兰局势发展，若冲突加剧则提振黄金的避险魅力。(完)

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